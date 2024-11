Τουλάχιστον 36 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν κατέπεσε σήμερα σε φαράγγι στο κρατίδιο Ουταραχάντ της βόρειας Ινδίας, όπως ανακοίνωσε τοπικός κυβερνητικός αξιωματούχος.

Το λεωφορείο κατευθυνόταν από την περιοχή Γκαργουάλ προς την Κουμαόν όταν συνέβη το ατύχημα κοντά στο χωριό Κούπι.

Προς το παρόν, «έχουν επιβεβαιωθεί 36 θύματα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ντίπακ Ραουάτ, υψηλόβαθμος αξιωματούχος στο κρατίδιο Ουταραχάντ στα Ιμαλάια, διευκρινίζοντας ότι «τρεις σοβαρά τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελικόπτερο».

Από βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο φαίνεται το λεωφορείο να έχει γίνει μια άμορφη μάζα σιδηρικών.

In #Uttarakhand, 20 people were killed and many injured today when a bus fell into a deep gorge in Almora district. The bus was going from Garhwal to Kumaon when the accident took place near Kupi village in #Almora.

Search and rescue operations are underway.#Accident pic.twitter.com/gv3SaWx9Bh

— All India Radio News (@airnewsalerts) November 4, 2024