Σοκαριστικό ατύχημα έγινε στην πολιτεία Μαχαράστρα των Ινδιών, σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων.

Στην περιοχή αυτή, συνήθως οι τοίχοι στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων δεν είναι φτιαγμένοι με σκυρόδεμα, το οποίο θα μπορούσε να αντέξει περιστατικά όπως αυτό που συνέβη.

Τι ακριβώς έγινε; Ο οδηγός του αυτοκινήτου που βρισκόταν στον πρώτο όροφο, έβαλε κατά λάθος την όπισθεν και έπεσε κατευθείαν στον δρόμο!

#Maharashtra Pune – Car Parking Accident Video: In a shocking incident at a Viman Nagar society in Pune, a car accidentally engaged reverse gear and plunged straight down from the second floor! 🚗💥 #Pune #ParkingAccident #ShockingIncident pic.twitter.com/1oJyohgB6e

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) January 22, 2025

