Τουλάχιστον οχτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν στρατιωτικό αεροσκάφος της Μιανμάρ, το οποίο θα μετέφερε πίσω στη χώρα δεκάδες στρατιώτες οι οποίοι είχαν διαφύγει από τη σύγκρουση, βγήκε σήμερα, Τρίτη 23 Ιανουαρίου, από τον διάδρομο αεροδρομίου στη βορειοανατολική Ινδία, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι.

Δεκατέσσερις άνθρωποι επέβαιναν στο αεροσκάφος, το οποίο κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο Λενγκμπούι του κρατιδίου Μιζοράμ για να παραλάβει τους στρατιώτες, οι οποίοι είχαν εισέλθει στην Ινδία την περασμένη εβδομάδα, δήλωσαν Ινδοί αστυνομικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι.

A Myanmar Army Plane has met woth an accident today after landing at Lengpui Airport at Mizoram. The aircraft came to airlift the Myanmar troops who had crossed into India over the past week. The Pilot overshot leading to the accident and injuring 8 out of the 13 crew members. pic.twitter.com/aJV6AETRre

— Singh (@Duorope) January 23, 2024