Τουλάχιστον 13 νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός ναυτικού δυστυχήματος που σημειώθηκε την Τετάρτη κοντά στη Μουμπάι (σ.σ. γνωστή παλαιότερα ως Βομβάη) της δυτικής Ινδίας.

Ταχύπλοο του ινδικού Πολεμικού Ναυτικού εμβόλισε επιβατηγό πλοίο που μετέφερε 110 ανθρώπους, προκαλώντας την ανατροπή του. Βίντεο που μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα, καταγράφουν τη στιγμή της πρόσκρουσης. Το ταχύπλοο διακρίνεται να κάνει ελιγμούς, αλλά πλησιάζοντας το επιβατικό πλοίο, ο χειριστής δεν καταφέρνει να αποφύγει την πρόσκρουση, με αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι να βρεθούν στη θάλασσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

An Indian Navy speedboat undergoing tests off Mumbai lost control and crashed into a ferry, killing 13, including one naval servicemember and two equipment manufacturers. The ferry was en route from Gateway of India to Elephanta Island. pic.twitter.com/F1VXNpgfYT

— BigBreakingWire (@BigBreakingWire) December 18, 2024