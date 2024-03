Το ινδικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε την ανακατάληψη του MV Ruen από Σομαλούς πειρατές ανοικτά των ινδικών ακτών και την απελευθέρωση του πληρώματος βάζοντας τέλος στην τρίμηνη κατοχή του υπό σημαία Μάλτας φορτηγού πλοίου ξηρού φορτίου από τους πειρατές.

🇮🇳 🔴‼️ BREAKING: INDIAN NAVY FINALLY RESCUES SHIP HIJACKED FOR 3 MONTHS BY SOMALI PIRATES

The Indian Navy successfully forced Somali pirates to surrender aboard hijacked MV Ruen, rescuing 17 crew members unharmed following a 40-hour operation. The vessel, hijacked on Dec. 14,… pic.twitter.com/zeB3c0O8sx

— SVS NEWS AGENCY (@svsnewsagency) March 16, 2024