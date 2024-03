Τουλάχιστον πέντε εργάτες σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου σε εργοστάσιο χημικών στο κρατίδιο Ρατζαστάν της βορειοδυτικής Ινδίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε εργοστάσιο της εταιρείας Shalimar στην περιοχή Μπάσι – κοντά στην πόλη Τζαϊπούρ, την πρωτεύουσα του κρατιδίου.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε από έκρηξη σε λέβητα του εργοστασίου και εξαπλώθηκε ταχύτατα. Τέσσερις τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι διενεργείται έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ευθύνες για παραβίαση των μέτρων ασφαλείας.

