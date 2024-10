Ένας 20χρονος τουρίστας παρασύρθηκε στον Ειρηνικό ωκεανό από τεράστιο κύμα που έσκασε πάνω του στην ακτή την ώρα που στεκόταν σε έναν βράχο, με τις αρχές να κάνουν έρευνες προς εντοπισμό του.

Ο Roni Josua Simanjuntak βρέθηκε σε μία βραχώδη ακτή της παραλία Kedung Tumpang στην Ιάβα την Κυριακή, και αποφάσισε να τραβήξει μια φωτογραφία με φόντο τα τεράστια κύματα, πίσω του.

Εκείνη την ώρα ένα κύμα έσκασε πάνω στον βράχο που στεκόταν, τον έριξε κάτω και στη συνέχεια τον «ρούφηξε» πίσω, στον ωκεανό.

Οι φίλοι του που κατέγραφαν το εντυπωσιακό θέαμα, έπιασαν στην κάμερα την τρομακτική στιγμή που το κύμα καταπίνει τον άτυχο 20χρονο.

A tourist was swept away by waves while taking photos at Kedung Tumpang Beach in Tulungagung of East Java, Indonesia 🇮🇩 (13.10.2024)

Video: Heraloebss

