Ο ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε χθες Κυριακή πως μέλη του σκότωσαν πέντε φερόμενους ως διακινητές ναρκωτικών και τραυμάτισαν άλλους τέσσερις, καθώς προσπαθούσαν να περάσουν μεγάλη ποσότητα ουσιών στην Ιορδανία από τη Συρία.

«Η επιχείρηση επέτρεψε να σκοτωθούν πέντε λαθρέμποροι, να τραυματιστούν άλλοι τέσσερις και να κατασχεθούν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών», ανέφερε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Η εξέλιξη καταγράφτηκε την επομένη συνεδρίασης στο Αμάν των υπουργών Εσωτερικών της Ιορδανίας, του Ιράκ, της Συρίας και του Λιβάνου, μετά την οποία ανακοινώθηκε πως οι τέσσερις χώρες συμφώνησαν να αγωνιστούν από κοινού εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοινώνουν συχνά επιχειρήσεις εναντίον διακινητών όπλων και ναρκωτικών, ιδίως του κάπταγκον (αμφεταμίνης), στα σύνορα με τη Συρία.

