H Κολομβία «λύγισε» από τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, για την επιβολή υψηλότερων δασμών της τάξης του 50% στα εισαγόμενα από την χώρα προϊόντα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και των περαιτέρω κυρώσεων που εξήγγειλε πριν από λίγες ώρες. Έτσι η χώρα της Λατινικής Αμερικής αποδέχτηκε τους όρους που έθεσε ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ για τον επαναπατρισμό παράτυπων μεταναστών.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδος χθες Κυριακή το βράδυ τοπική ώρα) ότι η Κολομβία αποδέχτηκε τους όρους που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον επαναπατρισμό παράτυπων μεταναστών στη χώρα αυτή, προσθέτοντας ότι κατά συνέπεια αναστέλλονται οι δασμοί και οι κυρώσεις που είχαν ανακοινωθεί νωρίτερα σε βάρος της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Η κολομβιανή κυβέρνηση αποδέχτηκε όλους τους όρους του προέδρου Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της απεριόριστης αποδοχής όλων των παράνομων αλλοδαπών από την Κολομβία που επαναπροωθούν οι ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων αυτών που μεταφέρονται με στρατιωτικά αεροσκάφη, χωρίς περιορισμό ούτε καθυστέρηση», ανέφερε η προεδρία των ΗΠΑ.

«Οι δασμοί και οι κυρώσεις θα επανέλθουν σε ισχύ αν η Μπογκοτά παραβιάσει τη συμφωνία», πρόσθεσε η προεδρία των ΗΠΑ.

Ο κολομβιανός υπουργός Εξωτερικών Λουίς Χιλμπέρτο Μουρίγιο διαβεβαίωσε χθες Κυριακή το βράδυ (τοπική ώρα, ξημερώματα Δευτέρας για την Ελλάδα) ότι το «αδιέξοδο» με τις ΗΠΑ «ξεπεράστηκε», αφού η Κολομβία δέχθηκε όρους που έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον επαναπατρισμό παράτυπων μεταναστών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Θα συνεχίσουμε να υποδεχόμαστε τους Κολομβιανούς και τις Κολομβιανές που επιστρέφουν ως απελαθέντες και απελαθείσεις», ανέφερε ο υπουργός σε συνέντευξη Τύπου και με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου πως αναστέλλει σειρά κυρώσεων που αποφάσισε ο πρόεδρος Τραμπ να επιβληθούν στην Μπογκοτά επειδή δεν δέχτηκε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη με κολομβιανούς μετανάστες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε χθες Κυριακή σειρά δασμών και κυρώσεων σε βάρος της Κολομβίας, της κυβέρνησης και προσωπικά του ομολόγου του Γουστάβο Πέτρο — προχωρώντας σε εντυπωσιακή κλιμάκωση της διμερούς έντασης, μετά την απόφαση που πήρε η Μπογκοτά να δώσει εντολή να γυρίσουν πίσω στρατιωτικά αεροσκάφη τα οποία μετέφεραν μετανάστες υπό απέλαση από τις ΗΠΑ.

Ο Κολομβιανός σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο εξήγησε το σκεπτικό της απόφασής του υπογραμμίζοντας πως «ο μετανάστης δεν είναι εγκληματίας», αντίθετα «πρέπει να έχει μεταχείριση με την αξιοπρέπεια που αξίζει κάθε ανθρώπινο ον».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Θα υποδεχτούμε τους υπηκόους μας (αν μεταφερθούν) με πολιτικά αεροσκάφη χωρίς να τους μεταχειρίζονται σαν εγκληματίες», πρόσθεσε.

Αντιδρώντας, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, κάνοντας λόγο περί απόφασης που «θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και τη δημόσια ασφάλεια» της χώρας του, ανήγγειλε μέσω Truth Social ομοβροντία μέτρων αντιποίνων, ιδίως την επιβολή δασμών 25% σε όλα τα προϊόντα της Κολομβίας που εισάγονται στις ΗΠΑ, παρότι οι δυο χώρες έχουν υπογράψει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου σε ισχύ από το 2006.

Διεμήνυσε πως σε μια εβδομάδα, οι δασμοί θα διπλασιαστούν στο 50%.

I was just informed that two repatriation flights from the United States, with a large number of Illegal Criminals, were not allowed to land in Colombia. This order was given by Colombia’s Socialist President Gustavo Petro, who is already very unpopular amongst his people.…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 26, 2025