Δύο μαθητές τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε δημοτικό σχολείο στη Βόρεια Καλιφόρνια των ΗΠΑ, ενώ ο δράστης στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του σερίφη, οι δύο τραυματίες μαθητές μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία σε άγνωστη κατάσταση μετά τους πυροβολισμούς στο σχολείο στο Παλέρμο, κοντά στο Σακραμέντο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη είπε ότι ο ύποπτος πέθανε αφού προφανώς αυτοπυροβολήθηκε.

BCSO is on scene of an active incident involving a shooting at Feather River School of Seventh-Day Adventists in Palermo. Students are being taken to the Oroville Church of the Nazarene, located at 2238 Monte Vista Avenue, Oroville. pic.twitter.com/01cJ2K1FS7

— Butte County Sheriff (@ButteSheriff) December 4, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ