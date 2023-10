ΟΕλληνοαμερικανός βουλευτής των Δημοκρατικών Τζον Σαρμπάνης ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, ότι δεν πρόκειται να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων στις εκλογές που θα λάβουν χώρα σε έναν χρόνο.

Ο 61 ετών πολιτικός, γιος του Πολ Σαρμπάνη, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι στις εκλογές του 2024 δεν θα είναι υποψήφιος, καθώς υπάρχουν πολλοί ακόμη τρόποι για να υπηρετήσει κανείς τη χώρα του και την περιφέρειά του, το Μέριλαντ.

Announcing today that I won’t be running for reelection in 2024. There are many ways to serve. It will be 18 years doing that in Congress, but looking forward to a new chapter of service. Still have 14 months left in my term and will finish strong. See my statement here ⬇️

— Rep. John Sarbanes (@RepSarbanes) October 26, 2023

