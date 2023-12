Ένας άνδρας, που βαρύνεται με υποψίες ότι σκότωσε έξι ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους τρεις, μεταξύ αυτών δύο αστυνομικούς, σε σειρά αιματηρών επιθέσεων που εξαπέλυσε στο Τέξας, συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη των αρχών, ανακοίνωσαν οι δυνάμεις επιβολής του νόμου στις ΗΠΑ.

Ο ύποπτος κατηγορείται ότι άνοιξε πυρ προχθές σε τέσσερις διαφορετικές περιοχές στην πόλη του Όστιν, την πρωτεύουσα της πολιτείας στις νότιες ΗΠΑ κι ότι ενεπλάκη στη δολοφονία δύο ανθρώπων στο Σαν Αντόνιο.

Στο Όστιν, οι πρώτοι πυροβολισμοί έπεσαν στις 10.43 τοπική ώρα, ενώ στο περιστατικό τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, έγινε γνωστό από την προσωρινή αρχηγό της τοπικής αστυνομίας Ρόμπιν Χέντερσον, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου.

Περίπου μία ώρα αργότερα, η αστυνομία κλήθηκε στην περιοχή μιας διπλής ανθρωποκτονίας, με θύματα έναν άνδρα και μία γυναίκα.

