Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επέλεξε την κυβερνήτρια της Νότιας Ντακότα Κρίστι Νόεμ, για τη θέση της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, μετέδωσε σήμερα το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN επικαλούμενο δύο πηγές.

Η Νόεμ, που κάποτε θεωρήθηκε πιθανή υποψήφια αντιπρόεδρος στο πλευρό του Τραμπ, εξελέγη το 2022 για δεύτερη φορά κυβερνήτρια της Νότιας Ντακότα.

Έγινε γνωστή σε εθνικό επίπεδο όταν στη διάρκεια της πανδημίας του covid-19, αρνήθηκε να επιβάλει την υποχρεωτική χρήση μάσκας σε πολιτειακό επίπεδο.

Ωστόσο η φετινή χρονιά ήταν ταραχώδης για την 52χρονη Νόεμ: τον Απρίλιο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις όταν έγραψε στην αυτοβιογραφία της ότι πυροβόλησε και σκότωσε ένα κουτάβι στην οικογενειακή της φάρμα επειδή θεωρούσε ότι «δεν μπορεί να εκπαιδευτεί».

Σε αποσπάσματα που είχε δημοσιεύσει η βρετανική εφημερίδα The Guardian, η κυβερνήτρια της Νότιας Ντακότας περιγράφει τη θανάτωση ενός «ανεπίδεκτου εκπαίδευσης» και «επικίνδυνου» σκύλου, ενώ αναφέρει επίσης ότι πυροβόλησε και σκότωσε μια κατσίκα.

We love animals, but tough decisions like this happen all the time on a farm. Sadly, we just had to put down 3 horses a few weeks ago that had been in our family for 25 years.

If you want more real, honest, and politically INcorrect stories that’ll have the media gasping,… pic.twitter.com/bKhpUkchHV

— Kristi Noem (@KristiNoem) April 26, 2024