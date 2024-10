Τα αδέλφια Μενέντες – από τους πιο διάσημους δολοφόνους των ΗΠΑ που ξαναήρθαν στη δημοσιότητα χάρη στη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix «Τα Τέρατα» – ζητούν χάρη από τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, ανακοίνωσε ο εισαγγελέας του Λος Αντζελες.

Ο Ερικ και ο Λάιλ Μενέντες σόκαραν την Αμερική με την δολοφονία των γονιών τους το 1989 και καταδικάστηκαν σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης, καθώς δεν έπεισαν τους ενόρκους ότι σκότωσαν τους γονείς τους επειδή φοβόταν για τη δική τους ζωή.

Ωστόσο, τον τελευταίο χρόνο – χάρη στη σειρά και νέα στοιχεία για την αθωότητά τους που έχουν έρθει στο φως – η δημοφιλία των δύο αδερφών έχει εκτοξευτεί.

Μάλιστα, σύμφωνα με αναφορές στα αμερικανικά ΜΜΕ τα δύο αδέρφια μπορεί και να αποφυλακιστούν πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Menendez brothers could be released from prison before Christmas: report https://t.co/50fNtlDfo5 pic.twitter.com/7kot9s14EL

— New York Post (@nypost) October 31, 2024