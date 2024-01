Λευκός αστυνομικός στις ΗΠΑ καταδικάστηκε σε 14 μήνες φυλάκιση χθες Παρασκευή για τον ρόλο του στον θάνατο του Ελάιζα ΜακΚλέιν, ενός νεαρού Αφροαμερικανού στον οποίο αστυνομικοί έκαναν κεφαλοκλείδωμα κατά τη σύλληψή του το 2019 ενώ του χορηγήθηκε και ισχυρό ηρεμιστικό.

Ο δικαστής που ανακοίνωσε την ποινή δήλωσε «σοκαρισμένος από την προφανή αδιαφορία» του αστυνομικού «για τα δεινά» του νεαρού άνδρα, «ο οποίος φορούσε χειροπέδες και πραγματικά δεν αποτελούσε απειλή για κανέναν».

Από τους τρεις αστυνομικούς που διώκονταν στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης, σύμβολο της αστυνομικής βίας στις ΗΠΑ, μόνο ο Ράντι Ρεντίμα κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας τον Οκτώβριο. Οι δύο άλλοι συνάδελφοί του είχαν αθωωθεί.

