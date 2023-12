Ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ υπέγραψε χθες Δευτέρα αμφιλεγόμενο νόμο που ποινικοποιεί την παράνομη είσοδο στην πολιτεία αυτή του αμερικανικού Νότου, γειτονική με το Μεξικό, κάτι που τυπικά έχουν δικαίωμα να αποφασίσουν αποκλειστικά οι ομοσπονδιακές αρχές.

#Texas Governor #GregAbbott has signed a bill into law a transformative package of border security legislation that will make entering the #US state illegally a crime — one of the toughest immigration laws passed in the country’s history to curb illegal immigration. pic.twitter.com/ft8QtrtRFz

— IANS (@ians_india) December 19, 2023