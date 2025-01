Ο Τζο Μπάιντεν, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Τζιλ, μετέβη χθες Δευτέρα στον τόπο της επίθεσης με τη χρήση αυτοκινήτου ως όπλου, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 14 ανθρώπους την 1η Ιανουαρίου στη Νέα Ορλεάνη (Λουιζιάνα, νότια).

Το προεδρικό ζευγάρι έκανε σύντομη στάση στην Μπέρμπον Στριτ, μπροστά σε αυτοσχέδιο μνημείο για τα θύματα, εκεί όπου ο ύποπτος, ο Σαμσούντ Ντιν Τζαμπάρ, όρμησε με νοικιασμένο φορτηγάκι εναντίον διερχόμενων σε αυτόν τον δρόμο, συνώνυμο των μπαρ, της τζαζ, της γιορτής.

🇺🇸–Outgoing President Biden visited the place where the New Orleans terrorist attack took place. #News #Biden #neworleansattack pic.twitter.com/4TCzM398AC

Η Τζιλ Μπάιντεν άφησε λουλούδια, κατόπιν παρέμεινε σιωπηλή, με το κεφάλι κατεβασμένο, όπως και ο Τζο Μπάιντεν, προτού ο πρόεδρος κάνει το σταυρό του καθώς έφευγε.

Biden offers his condolences and pledges federal support as he attends a service with family members of the victims of the New Year’s Day attack in New Orleans https://t.co/1w1X74thEb

— Bloomberg Politics (@bpolitics) January 7, 2025

