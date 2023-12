Ο Ρεπουμπλικάνος Κέβιν Μακάρθι, ο οποίος κέρδισε και απώλεσε τον ρόλο του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων σε μια ταραχώδη περίοδο που διήρκησε εννέα μήνες φέτος, δήλωσε με άρθρο του στη Wall Street Journal σήμερα ότι θα αποχωρήσει από το Κογκρέσο, θέτοντας τέλος στην καριέρα του ως γερουσιαστής.

«Αποφάσισα να αποχωρήσω από τη Βουλή στος τέλος αυτού του έτους για να υπηρετήσω την Αμερική με νέους τρόπους», δήλωσε ο 58χρονος Μακάρθι, ο πρώτος πρόεδρος της Βουλής στην ιστορία της χώρας που καθαιρέθηκε από το αξίωμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στο διάγγελμα με τον οποίο ανακοίνωσε την απόφασή του να ολοκληρώσει τη θητεία του στο τέλος του έτους ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Ως γιος ενός πυροσβέστη από το Μπέικερσφιλντ, η ιστορία μου είναι η ιστορία της Αμερικής. Για μένα κάθε στιγμή ερχόταν με μεγάλη αφοσίωση και υπευθυνότητα. Το να σας υπηρετήσω στο Κογκρέσο και ως 55ος Πρόεδρος της Βουλής ήταν η μεγαλύτερη τιμή μου».

As the son of a firefighter from Bakersfield, my story is the story of America. For me, every moment came with a great deal of devotion and responsibility.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Serving you in Congress and as the 55th Speaker of the House has been my greatest honor. pic.twitter.com/jNnYQ8UO4k

— Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) December 6, 2023