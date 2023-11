Ο Τιμ Σκοτ, ο μοναδικός Αφροαμερικανός Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής, ανακοίνωσε αργά χθες το βράδυ ότι αποσύρεται από τη διεκδίκηση του χρίσματος για τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Ο γερουσιαστής της Νότιας Καρολίνας έκανε την αιφνιδιαστική ανακοίνωση στην εκπομπή «Sunday Night in America» με τον Trey Gowdy.

Just days after the third GOP presidential candidate debate, Sen. Tim Scott (R-SC) announced Sunday night he was ending his campaign for president of the U.S. https://t.co/wxCrhdkfEE

— WLOS (@WLOS_13) November 13, 2023