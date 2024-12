O Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η πρώην ρεπουμπλικανή βουλευτής Λιζ Τσέινι μπορεί να έχει “χοντρά προβλήματα” μετά τη δημοσιοποίηση έκθεσης τραμπικών βουλευτών που την κατηγορεί για δωροδοκία μάρτυρα – ένα νέο δείγμα των απειλών του Ρεπουμπλικάνου εκλεγμένου προέδρου προς τους αντιπάλους του πριν την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

«Η Λιζ Τσέινι μπορεί να έχει χοντρά προβλήματα με βάση αποδείξεις που συγκέντρωσε η υποεπιτροπή, η οποία αναφέρει ότι ‘πολλοί ομοσπονδιακοί νόμοι παραβιάστηκαν από τη Λιζ Τσέινι και ότι αυτές οι παραβάσεις θα πρέπει να ερευνηθούν από το FBI», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social, για μια από τις πιο σκληρές αντιπάλους του.

( @realDonaldTrump – Truth Social Post )

( Donald J. Trump – Dec 18, 2024, 3:11 AM ET )

Liz Cheney could be in a lot of trouble based on the evidence obtained by the subcommittee, which states that “numerous federal laws were likely broken by Liz Cheney, and these violations… pic.twitter.com/KEdJFDBlbl

— Donald J. Trump 🇺🇸 TRUTH POSTS (@TruthTrumpPosts) December 18, 2024

