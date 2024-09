Ο τυφώνας Helene ενισχύθηκε χθες Πέμπτη σε «εξαιρετικά επικίνδυνο» φαινόμενο κατηγορίας 4 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον, με ανέμους ως και 215 χιλιομέτρων ανά ώρα, ανακοίνωσε το αμερικανικό εθνικό κέντρο τυφώνων (NHC).

The International Space Station flew over Hurricane Helene at 2:25 p.m. EDT Thursday, Sept. 26, 2024, as it approached the Gulf Coast of Florida packing winds in excess of 120 miles an hour. pic.twitter.com/J1iU0Iztpx

#Helene continues to rapidly intensify with landfall imminent in 2-3 hours along the Panhandle of Florida.

