Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε μέσα σε επιχείρηση στο Λας Βέγκας, στη Νεβάδα όπου τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ο δράστης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης σκότωσε δύο άτομα και ακολούθως έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε.

Σε ανάρτησή του στο X, το Μητροπολιτικό Αστυνομικό Τμήμα του Λας Βέγκας ανέφερε αρχικά: «Ερευνούμε περιστατικό πυροβολισμών μέσα σε επιχείρηση». Πρόκειται για ένα γεγονός σε εξέλιξη και ανταποκρίνονται πολλά οχήματα έκτακτης ανάγκης. Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή. Σύντομα θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

#BREAKING We are investigating a shooting inside a business near Pavilion Center Drive and Charleston. This is a dynamic event and multiple LVMPD emergency vehicles are responding. Please avoid the area. We will have more info soon. pic.twitter.com/jAx1qZEvi0

— LVMPD (@LVMPD) April 8, 2024