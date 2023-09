Μια εβδομάδα προτού γιορτάσει τα 99α γενέθλιά του, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ εθεάθη στο Φεστιβάλ Φιστικιού που διεξάγεται στη γενέτειρά του, την πόλη Πλέινς στην πολιτεία Τζόρτζια.

Ο 39ος πρόεδρος των ΗΠΑ (1977-1981) επέβαινε σε αυτοκίνητο μαζί με τη σύζυγό του Ρόζαλιν, 96 ετών.

Beautiful day for President & Mrs. Carter to enjoy a ride through the Plains Peanut Festival! And just a week before he turns 99.

We’re betting peanut butter ice cream is on the menu for lunch!#JimmyCarter99 https://t.co/c3b9OqzjXU

— The Carter Center (@CarterCenter) September 23, 2023

