Ο Στιβ Μπάνον, σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ με ισχυρή επιρροή, έφτασε τη Δευτέρα στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή των τεσσάρων μηνών που του επιβλήθηκε επειδή αγνόησε την κλήτευση επιτροπής του Κογκρέσου η οποία ερευνούσε την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο.

Ο Μπάνον έφτασε στην ομοσπονδιακή φυλακή χαμηλής ασφαλείας του Ντάνμπερι, στο Κονέκτικατ και μίλησε στους δημοσιογράφους και σε υποστηρικτές του που τον επευφημούσαν. Αυτοχαρακτηρίστηκε «πολιτικός κρατούμενος» και είπε ότι οι ακροδεξιοί, λαϊκιστές οπαδοί του θα διαδώσουν το μήνυμά του ενώ εκείνος θα εκτίει την ποινή του. «Είμαι υπερήφανος που μπαίνω στη φυλακή σήμερα. Όχι μόνο δεν έχω μετανιώσει, είμαι υπερήφανος για ό,τι έκανα», είπε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Αφού μίλησε στις κάμερες, ο Μπάνον επιβιβάστηκε σε ένα σκούρο SUV το οποίο μπήκε στο συγκρότημα της φυλακής.

Steve Bannon is blessed by a priest outside the federal prison in Danbury, Connecticut where he will serve a four-month prison sentence for defying a January 6th congressional subpoena.pic.twitter.com/1LhIjg3hYl

— The American Conservative (@amconmag) July 1, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ