Συναγερμός σήμανε στις τοπικές αρχές μετά από πυροβολισμούς σε σχολείο στην Τζόρτζια.

Οι πρώτες πληροφορίες, που δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη από επίσημη πηγή, κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες ενώ έχει γίνει και μια αεροδιακομιδή.

Υπό κράτηση βρίσκεται ένας ύποπτος από την Αστυνομία.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί και το περιστατικό σημειώθηκε στο σχολείο Apalachee στο Winder στην κομητεία Barrow, 25 μίλια δυτικά της Αθήνας, το πρωί της Τετάρτης (τοπική ώρα).

@wsbtv @11AliveNews @FOX5Atlanta @CBSAtlBreaking Still more emergency vehicles responding to Apalachee High School with helicopters overhead. Just heard an unknown bang at my house. I’m about less than 1/2 mile from the school. — RushHour with TradeX Investing (@RushHour2k5) September 4, 2024

Injuries reported in shooting at Apalachee High School in Winder, Georgia, according to FOX 5 Atlanta. At least one person has been airlifted.pic.twitter.com/kQUYys9W6f — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 4, 2024