Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης (23/11) ότι συνέλαβε έναν πρώην αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αφού κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που τον δείχνει να χαρακτηρίζει έναν Αιγύπτιο υπαίθριο πωλητή ως « τρομοκράτη »και να δηλώνει ότι ο θάνατος 4.000 Παλαιστίνιων παιδιών «δεν είναι αρκετός».

Ο 64χρονος, Στιούαρτ Σέλντοβιτς συνελήφθη για διάφορες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων παρενόχληση, έγκλημα μίσους και εκφοβισμό, επεσήμανε η αστυνομία.

🇺🇸🇵🇸 Ex-Obama advisor has been arrested after footage emerged of him harassing an Egyptian street food vendor for supporting Palestine.

He was arrested on preliminary charges of:

– Hate crime/stalking.

– Second-degree aggravated harassment.

– Stalking causing fear.

-… pic.twitter.com/koCAiwCh1L

— Censored Men (@CensoredMen) November 23, 2023