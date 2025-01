Ένα μικρό αεροπλάνο που μετέφερε δύο άτομα συνετρίβη και έπεσε σε σπίτια σε περιοχή που βρίσκεται κοντά σε ένα εμπορικό κέντρο στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ με αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλά θύματα, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

A Jet Rescue air ambulance has crashed in Philadelphia, resulting in the tragic loss of all personnel onboard, including the flight crew, medical team, and the patient under transport.#Philadelphia #PlaneCrash #Breaking #RooseveltMall #USA #Crash #CottmanAve #Pennsylvania pic.twitter.com/8wzOMDIhG8

— Europe Cognizant (@EuropeCognizant) February 1, 2025