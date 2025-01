Τον πιλότο του ελικοπτέρου Black Hawk, το οποίο ενεπλάκη στη μοιραία σύγκρουση με το αεροσκάφος της American Airlines πάνω από το αεροδρόμιο «Ρίγκαν» στην Ουάσινγκτον, κατονόμασε ο αμερικανικός στρατός.

Πρόκειται για τον Ryan O’ Hara από την Τζόρτζια, πατέρα ενός αγοριού μόλις ενός έτους και σύζυγο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο Ο’ Hara ήταν ο επικεφαλής του τριμελούς πληρώματος του ελικοπτέρου Black Hawk, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να πετούν και τη νύχτα.

The Crew Chief onboard the U.S. Army H-60 “Black Hawk” Helicopter involved in last night’s Mid-Air Collision at Reagan Washington National Airport, has been identified as Ryan O’Hara, a 29-Year-Old from Gwinnett County, Georgia. Ryan leaves behind his Wife and a 1-Year-Old Son. pic.twitter.com/zVB9eGEfel

— OSINTdefender (@sentdefender) January 30, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ