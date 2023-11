Τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών για το πώς θα υπάρξει «ειρήνη και ασφάλεια» στη Γάζα μετά τη λήξη της σύγκρουσης Ισραήλ – Χαμάς, εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν από το Τόκιο την Τετάρτη (8/11) .

Στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που δόθηκε στο περιθώριο της συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του G7, ο ΥΠΕΞ των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν, τόνισε πως οι ΗΠΑ θεωρούν ότι θα πρέπει να αποτραπεί «βίαιη εκτόπιση των Παλαιστινίων από τη Γάζα». Παράλληλα, ανέφερε ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να διοικήσει τη Γάζα, αλλά μπορεί να υπάρξει μία μεταβατική περίοδος μετά το τέλος του πολέμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Global challenges require increased global cooperation. At the @G7 Foreign Ministers’ Meeting, hosted by Foreign Minister @Kamikawa_Yoko , we reaffirmed that we will lead with our values and work with allies and partners in the pursuit of peace, security, and prosperity. pic.twitter.com/aMt4CPAmiS

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Η Γάζα δεν μπορεί να συνεχίσει να διοικείται από τη Χαμάς. Αυτό καλεί σε επανάληψη της 7ης Οκτωβρίου… Είναι επίσης σαφές ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να επιβάλει κατοχή στη Γάζα», δήλωσε ο Μπλίνκεν στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της υπουργικής συνόδου της G7 στο Τόκιο.

«Η πραγματικότητα τώρα, είναι ότι μπορεί να υπάρξει ανάγκη για μία μεταβατική περίοδο μετά το τέλος του πολέμου… Δε βλέπουμε ανακατάληψη και από ό,τι άκουσα από την ισραηλινή ηγεσία δεν έχουν την πρόθεση να επιβάλουν εκ νέου κατοχή στη Γάζα», ανέφερε ο Μπλίνκεν.

The @G7 is more united than ever. We stand united in our condemnation of Russia’s war in Ukraine, in support of Israel’s right to defend itself in accordance with international law, and in maintaining a rules-based international order. pic.twitter.com/XQgOA54Yu9

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 8, 2023