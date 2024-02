Τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν μισό εκατομμύριο νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα στην Καλιφόρνια, εξαιτίας σφοδρής καταιγίδας που εξακολουθεί και σήμερα να απειλεί την πολιτεία των δυτικών ΗΠΑ, λόγω των πλημμυρών που προκαλεί και των ισχυρών ανέμων που την συνοδεύουν.

Στην ονομαζόμενη και «χρυσή πολιτεία» βρέχει καταρρακτωδώς και αδιάκοπα για πάνω από 24 ώρες. Στο βόρειο τμήμα της, όπου πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή εξαιτίας της πτώσης δέντρων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Είναι μια πολύ μεγάλη καταιγίδα, με επικίνδυνες συνέπειες που μπορούν ενδεχομένως να θέσουν σε κίνδυνο ζωές», προειδοποίησε ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ, κηρύσσοντας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 8 από τις 58 κομητείες της πολιτείας του.

Πρόκειται κυρίως για τις κομητείες Λος Άντζελες, Όραντζ, Ρίβερσαϊντ, Σαν Μπερναρντίνο, Σαν Ντιέγκο και Σάντα Μπάρμπαρα, όλες στο νότιο τμήμα της πολιτείας.

Οι αρχές ενέτειναν παράλληλα τις συστάσεις τους για προσοχή, καθώς οι βροχές αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα, ακόμη και αύριο, Τετάρτη. Αυτές ήρθαν έπειτα από άλλη καταιγίδα την προηγούμενη εβδομάδα, γεγονός το οποίο αυξάνει τον κίνδυνο πλημμυρών, καθώς το χώμα δεν μπορεί πλέον να απορροφήσει άλλο νερό.

«Ακούστηκε σαν να χτύπησε κεραυνός»

«Η αστική περιοχή του Λος Άντζελες, όπως και περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση περίπου 50 μιλίων (80 χιλιόμετρα) ανατολικά και δυτικά, παραμένουν εκτεθειμένες σε αυξημένο κίνδυνο σοβαρών πλημμυρών, πτώσης συντριμμιών και κατολισθήσεων για τουλάχιστον τις επόμενες 24 ώρες», προειδοποιούσε χθες, Δευτέρα, ο Ντάνιελ Σουέιν, ειδικός στα ακραία καιρικά φαινόμενα του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, στο Λος Άντζελες.

Όπως και η υπόλοιπη περιοχή, η πόλη του Λος Άντζελες βρίσκεται αντιμέτωπη με πλημμύρες που έχουν αποκλείσει κάποιους δρόμους ή διασταυρώσεις, όπως και επικίνδυνες κατολισθήσεις. Λόγω αυτού, οι αρχές εξέδωσαν εντολές εκκένωσης για τους λόφους του Χόλιγουντ και της Σάντα Μόνικα, που δεσπόζουν πάνω από την μητρόπολη.

Σε αυτήν την πολυτελή περιοχή, ποτάμια λάσπης έθαψαν αυτοκίνητα και παρέσυραν ξεριζώνοντας από τα θεμέλιά του ένα σπίτι, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν από το τοπικό δίκτυο KTLA.

«Ακούστηκε σαν να χτύπησε κεραυνός», διηγήθηκε ο Ντέιβ Κρίστενσεν, ένας γείτονας στο δίκτυο. «Όταν βγήκα για να δω τι συνέβη, είδα μόνον έναν θερμοσίφωνα εκεί που βρισκόταν το σπίτι και το σπίτι να έχει κυλήσει κάτω στην πλαγιά ως τον δρόμο», διευκρίνισε.

Για το Λος Άντζελες, «χθες ήταν η δέκατη πιο βροχερή μέρα από τότε που αρχίσαμε να καταγράφουμε τα επίπεδα βροχόπτωσης το 1877», υπογράμμισε η δήμαρχός του Κάρεν Μπας σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Τώρα περισσότερο από ποτέ μείνετε ασφαλείς και αποφύγετε τους δρόμους. Μην βγαίνετε από τα σπίτια σας παρά μόνον αν υπάρχει απόλυτη ανάγκη», τόνισε.

Πάνω από 300.000 νοικοκυριά και εμπορικά καταστήματα εξακολουθούσαν χθες το απόγευμα να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο PowerOutage.us. Αυτά βρίσκονταν κυρίως στο βόρειο τμήμα της πολιτείας, όπου στο Σαν Φρανσίσκο καταγράφηκαν την Κυριακή άνεμοι που έπνεαν με ταχύτητα άνω των 160 χιλιομέτρων την ώρα.

Χθες δεκάδες πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο του Λος Άντζελες ματαιώθηκαν ή αντιμετώπισαν καθυστερήσεις.

USA TODAY cameras captured a raging Los Angeles River, a result of an atmospheric river bearing down on Southern California.#southerncalifornia #Californiastorm #Californiastorms pic.twitter.com/laf3eYu1qJ — mariya Leee (@MariyaLeee0980) February 6, 2024

Όπως και η προηγούμενη, η τωρινή καταιγίδα οφείλεται σε ένα φαινόμενο που ονομάζεται «ατμοσφαιρικό ποτάμι»: ένα γιγάντιο ρεύμα βροχής που μετατρέπει τους υδρατμούς που έχουν αποθηκευτεί στις τροπικές περιοχές γύρω από τη Χαβάη. Στην Καλιφόρνια, το ιδιαίτερο αυτό φαινόμενο το αποκαλούν με το προσωνύμιο «Ανανάς Εξπρές».

Η δυτική ακτή των ΗΠΑ αντιμετώπισε πέρυσι έναν αφύσικα βροχερό χειμώνα, εξαιτίας μιας σειράς καταιγίδων σε πολύ κοντινή απόσταση που προκάλεσαν σχεδόν ρεκόρ βροχοπτώσεων.

Πάνω από 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτές, οι οποίες προκάλεσαν επίσης πολλές ζημιές και διακοπές ηλεκτροδότησης. Ωστόσο επέτρεψαν στην Καλιφόρνια να αναπληρώσει ένα μέρος από τα αποθέματά της νερού έπειτα από χρόνια έντονης ξηρασίας.

Στην Καλιφόρνια όπου συνηθίζεται να εναλλάσσονται τα κύματα ζέστης με αυτά των έντονων βροχοπτώσεων, είναι δύσκολο να συνδεθεί ένα ιδιαίτερο μετεωρολογικό φαινόμενο με την κλιματική αλλαγή.

Ωστόσο οι επιστήμονες προειδοποιούν εδώ και χρόνια ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη απορυθμίζει το κλίμα και ενισχύει τη συχνότητα των ακραίων φαινομένων, είτε πρόκειται για καταιγίδες είτε για καύσωνες.