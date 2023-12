Τρεις αστυνομικοί στην πόλη Τακόμα της πολιτείας Ουάσινγκτον των ΗΠΑ αθωώθηκαν χθες Πέμπτη για τον φόνο το 2020 του Αφροαμερικανού Μάνουελ Έλις, ο οποίος λίγο πριν πεθάνει δήλωνε ότι “δεν μπορώ να αναπνεύσω”, μια έκκληση που θύμισε αυτή του Τζορτζ Φλόιντ ο οποίος πέθανε επίσης κατά τη σύλληψή του λίγες εβδομάδες αργότερα.

Οι αστυνομικοί Κρίστοφερ Μπέρμπανκ και Μάθιου Κόλινς κρίθηκαν αθώοι για τις κατηγορίες του φόνου και της ανθρωποκτονίας, ενώ ένας τρίτος συνάδελφός τους, ο Τίμοθι Ράνκιν, κρίθηκε αθώος για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας έπειτα από μια δίκη που διήρκεσε περισσότερο από δύο μήνες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Three Tacoma, Washington, policemen were acquitted of homicide charges in the 2020 killing of Manuel Ellis, a Black man, in a trial that lasted more than two months https://t.co/kjYP6LCOhX pic.twitter.com/TOy0O6yrmy

— Reuters (@Reuters) December 22, 2023