Επιβάτης της American Airlines επιτέθηκε σε αεροσυνοδό και την κατηγόρησε για αντισημιτισμό με αφορμή μια καρφίτσα που είχε στη στολή της. Η καρφίτσα απεικόνιζε ένα καρπούζι το οποίο εδώ και καιρό θεωρείται σύμβολο αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη.

Το βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο δείχνει τον επιβάτη και την αεροσυνοδό να διαπληκτίζονται έντονα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Last night @americanair flight into Miami international .

Watch this video of a jewish passenger taking a video of an American Airline flight attendant wearing a Watermelon Pin her and her friend locked him down and wouldn’t let him leave the plane until he deleted the video.… pic.twitter.com/XxQvd972Ym

— Beth Newhart 🇮🇱 🇺🇸 (@BethNewhart) January 4, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ