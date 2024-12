Τον άγριο ξυλοδαρμό αφροαμερικανού κρατούμενου από δεσμοφύλακες, σε πολιτειακό σωφρονιστικό κατάστημα της Νέας Υόρκης, έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές της πολιτείας. Ο κρατούμενος πέθανε λίγες ώρες μετά τον ξυλοδαρμό του.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της 9ης Δεκεμβρίου, σε φυλακή στο βόρειο τμήμα της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Ο κρατούμενος Ρόμπερτ Μπρουκς, 43 ετών, πέθανε τη νύχτα της 9ης προς 10η Δεκεμβρίου, ενώ εξέτιε ποινή κάθειρξης 12 ετών για βίαια εγκλήματα.

Τα γεγονότα εξελίχθηκαν μετά την μεταφορά του Μπρουκς από το σωφρονιστικό ίδρυμα Mohawk στο σωφρονιστικό ίδρυμα Marcy, στις 9 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τα ευρήματα νεκροψίας-νεκροτομής που δημοσιεύθηκαν στον Τύπο, ο θάνατός του οφειλόταν σε «ασφυξία εξαιτίας πίεσης στον λαιμό».

Τραβηγμένα από κάμερες που φόραγαν μέλη του προσωπικού της φυλακής, τα πλάνα εικονίζουν τον κρατούμενο, με δεμένα τα χέρια και το πρόσωπο γεμάτο αίματα, καθώς δέχεται συνεχώς χτυπήματα, ενώ τουλάχιστον έξι φυλακες γύρω του παρακολουθούν τον άγριο ξυλοδαρμό του. Κάθε τόσο οι φύλακες του σφίγγουν τον λαιμό.

Ενώ ο κρατούμενος είναι καθιστός κσι εμφανώς τραυματισμένος, ένας φύλακας φορά πλαστικά γάντια, τον αρπάζει από τον λαιμό με τη βοήθεια συναδέλφου του τον στήνει σε τοίχο. Αργότερα, τα πλάνα τον δείχνουν ξανά ξαπλωμένο στο κρεββάτι αλλά γυμνό από τη μέση και κάτω.

