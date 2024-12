Ένα τρομακτικό περιβάλλον για δύο αγοράκια κρυβόταν πίσω από τους τοίχους του σπιτιού μιας υποτιθέμενης «τέλειας» οικογενείας η οποία ζούσε σε ένα εύπορο προάστιο της Ατλάντα.

Ένα ζευγάρι ομοφυλόφιλων από την Τζόρτζια των ΗΠΑ βίαζε και εξέδιδε σε άλλους άντρες τα ίδια του τα παιδιά, δύο αγοράκια που σήμερα είναι 10 και 12 ετών τα οποία είχε υιοθετήσει.

Οι Γουίλιαμ και Ζάκαρι Ζούλοκ, 34 και 36 ετών, καταδικάστηκαν ο καθένας την περασμένη εβδομάδα σε 100 χρόνια φυλάκισης χωρίς τη δυνατότητα αναστολής, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας Γουόλτον.

«Αυτοί οι δύο κατηγορούμενοι δημιούργησαν πραγματικά ένα σπίτι του τρόμου και έβαλαν τις εξαιρετικά σκοτεινές επιθυμίες τους πάνω από όλα και όλους τους άλλους», δήλωσε ο εισαγγελέας Ράντι ΜακΓκίνλεϊ.

«Ωστόσο, το βάθος της διαφθοράς των κατηγορουμένων, το οποίο είναι όσο πιο βαθύ γίνεται, δεν είναι μεγαλύτερο από την αποφασιστικότητα εκείνων που αγωνίστηκαν για τη δικαιοσύνη και τη δύναμη των θυμάτων σε αυτή την υπόθεση. Η αποφασιστικότητα που έχω δει από αυτά τα δύο νεαρά θύματα τα τελευταία δύο χρόνια πραγματικά δίνει έμπνευση», πρόσθεσε, σύμφωνα με τη New York Post.

