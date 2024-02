Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο Ιράκ είχε στόχο απόψε ένα όχημα στην ανατολική πλευρά της Βαγδάτης, δήλωσαν δύο πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, μετά από πολλές δυνατές εκρήξεις που ακούστηκαν διαδοχικά σε συνοικίες της πόλης και εν μέσω ενός εκρηκτικού περιφερειακού περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται από τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον ένοπλων φιλοϊρανικών ομάδων.

“Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος εκτόξευσε τρεις ρουκέτες εναντίον ενός αυτοκινήτου 4X4” στη συνοικία Μαστάλ της ανατολικής Βαγδάτης, δήλωσε πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας ζητώντας να μην κατονομαστεί. Μια δεύτερη πηγή ασφαλείας που επιβεβαίωσε την επίθεση δήλωσε ότι το όχημα αυτό μετέφερε “ηγετικό στέλεχος των Χασντ ας Σάαμπι” (“Μονάδων Λαϊκής Κινητοποίησης”), ενός συνασπισμού πρώην παραστρατιωτικών που έχουν ενταχθεί στις τακτικές ιρακινές δυνάμεις και περιλαμβάνει ένοπλες φιλοϊρανικές ομάδες.

BREAKING| A drone attack targets a car in eastern Baghdad right now.

KIRILMA| Şu anda Bağdat’ın doğusunda bir arabaya drone saldırısı yapılıyor.

🔻Boost us! | Subscribe to @PalestineONG🔻 pic.twitter.com/zatJDYv3pg

February 7, 2024

