Μη επανδρωμένο αεροσκάφος «καμικάζι» έπληξε αεροπορική βάση στο Ιράκ που φιλοξενεί αμερικανικά στρατεύματα και σύμφωνα με ιρακινές πηγές ασφαλείας, είναι η πέμπτη τέτοια επίθεση σε τέσσερις ημέρες.

Ένοπλες ομάδες προσκείμενες στο Ιράν απείλησαν να επιτεθούν στα αμερικανικά συμφέροντα στο Ιράκ λόγω της υποστήριξης της Ουάσιγκτον στο Ισραήλ.

#Iraqi sources inform on massive drone and missiles attacks on #US military bases in #Iraq and #Syria right now. Strikes are hitting Al-Tanf, Ain-Alassad, and Al-Hatir bases, and all the airplanes in #Amercian facilities on #Syrian territory are being scrambled pic.twitter.com/jOR66QL1V7

