Εκρήξεις συντάραξαν χθες Τρίτη το βράδυ βάση της προσκείμενης στο Ιράν ιρακινής παραστρατιωτικής δύναμης Χασντ ας Σάαμπι («Μονάδες Λαϊκής Κινητοποίησης») νότια της Βαγδάτης, κι οι μέχρι στιγμής πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και τραυματίες, δήλωσαν πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας και αξιωματούχος της οργάνωσης, που επισήμως είναι πλέον ενταγμένη στις ιρακινές ένοπλες δυνάμεις.

Κατά τον αξιωματούχο τους, ο οποίος μίλησε με όρο να μην κατονομαστεί, «τέσσερα μέλη των Χασντ ας Σάαμπι σκοτώθηκαν».

تقارير عن انفجارات بالقرب من مقر كتائب حزب الله في بغداد، العراق

Reports of explosions near the headquarters of the Hezbollah battalions in Bagdad, Iraq pic.twitter.com/XCJXaBJuoM

— فيصل ابراهيم الشمري (@Mr_Alshammeri) July 30, 2024

