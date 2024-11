Λίγες μέρες μετά την ιστορία της φοιτήτριας από το Ιράν που έμεινε με τα εσώρουχα για να διαμαρτυρηθεί για το καθεστώς που επικρατεί στη χώρα με το χαρακτηριστικό μαντήλι- χιτζάμπ, που υποχρεούνται να φορούν οι γυναίκες, μια ακόμη νεαρή κοπέλα, ηλικίας 16 ετών έθεσε τέλος στη ζωή της αφού απειλήθηκε με αποβολή όταν καταγράφηκε να χορεύει χωρίς να φοράει τη χιτζάμπ.

Η Αρεζού Καβάρι όπως ήταν το όνομα της 16χρονης, αυτοκτόνησε, βουτώντας στο κενό από ένα κτήριο, κι όπως ανέφεραν οι Ιρανικές Αρχές, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν δεν μπόρεσαν να την κρατήσουν στη ζωή.

Sad news from Iran.

16-y-o school girl Arezoo Khavari took her life after coming under attack by her school for refusing to follow Islamist dress codes and wearing the veil in public.

She was threatened with expulsion and legal consequences by the regime. pic.twitter.com/cWR06QYksv

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 6, 2024