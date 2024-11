Τρόμο προκαλούν τα σενάρια για την τύχη φοιτήτριας στο Ιράν, όπου γυναίκες βασανίζονται μέχρι θανάτου εάν δεν φορέσουν σωστά την μαντήλα τους.

Η αγνώστων στοιχείων κοπέλα έχει μείνει με τα εσώρουχά της στον χώρο μπροστά από το πανεπιστήμιο της Τεχεράνης. Όλοι την κοιτούν περίεργα, κάποιοι της μιλούν, όμως η νεαρή δεν θέλει να ντυθεί. Δεν φοράει χιτζάμπ, τα μαλλιά της είναι λυμένα στους ώμους.

Η συμπεριφορά και η εμφάνισή της τραβούν τα βλέμματα μιας παρέας κοριτσιών, που παρακολουθούν από ένα λεωφορείο.

Η κοπέλα σηκώνεται και αρχίζει να περπατάει. Οι περαστικοί την κοιτούν έκπληκτοι, άλλοι αποστρέφουν το βλέμμα. Βγαίνει από τον χώρο του πανεπιστημίου και περπατάει ήρεμα δίπλα στον δρόμο.

Ένα γκρι αυτοκίνητο σταματάει δίπλα της και τρεις άντρες την συλλαμβάνουν. Κάποιοι είπαν ότι την χτύπησαν στο κεφάλι. Από τότε αγνοείται η τύχη της.

Λίγο πριν βγάλει τα ρούχα της η κοπέλα είχε υποστεί κακομεταχείριση από τους αστυνομικούς του πανεπιστημίου για ανάρμοστη χιτζάμπ. Οι Αρχές μιλούν για άτομο με ψυχικά προβλήματα και ότι νοσηλεύεται σε ψυχιατρείο.

Πολλές Ιρανές αρνούνται να δεχθούν τον αυστηρό κώδικα ενδυμασίας που επιβάλλει το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης μετά τις αιματηρές διαδηλώσεις του Σεπτεμβρίου του 2022 που ακολούθησαν τον θάνατο της Μαχσά Αμινί. Η 22χρονη δολοφονήθηκε από την αστυνομία Ηθών επειδή δεν φορούσε σωστά τη χιτζάμπ.

Αξιωματούχος του πανεπιστημίου επιβεβαίωσε αργότερα τη σύλληψή της. «Μετά από την άσεμνη πράξη της φοιτήτριας στο Τμήμα Επιστήμης και Έρευνας του πανεπιστημίου, η ασφάλεια της πανεπιστημιούπολης επενέβη και παρέδωσε το άτομο στις αρχές επιβολής του νόμου», έγραψε ο Amir Mahjoub, γενικός διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων του Ισλαμικού Πανεπιστημίου Αζάντ, στο X. «Τα κίνητρα και οι βαθύτεροι λόγοι των πράξεων της φοιτήτριας διερευνώνται».

Την ίδια ημέρα, το Amir Kabir Newsletter, μια φοιτητική ομάδα στο Telegram, ανέφερε λεπτομέρειες για το περιστατικό, λέγοντας ότι η φοιτήτρια έμεινε μόνο με τα εσώρουχα της αφού προηγουμένως παρενοχλήθηκε επειδή δεν φορούσε μαντίλα ενώ τα ρούχα της τα έσκισαν οι δυνάμεις ασφαλείας.

Η φοιτήτρια κατά τη σύλληψή της, υπέστη σοβαρή σωματική επίθεση, καθώς της χτύπησαν το κεφάλι είτε σε πόρτα αυτοκινήτου είτε σε κολόνα κάτι που της προκάλεσε μεγάλη αιμορραγία. «Οι λεκέδες από το αίμα εντοπίστηκαν στα ελαστικά του αυτοκινήτου», σημειώνεται στην έκθεση.

Από την εμφάνιση του κινήματος «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» στο Ιράν, που πυροδοτήθηκε από τον θάνατο της Μαχσά Αμινί τον Σεπτέμβριο του 2022, ενώ βρισκόταν υπό αστυνομική κράτηση για παραβιάσεις του χιτζάμπ, οι σκληροπυρηνικοί έχουν εντείνει τις προσπάθειες να επιβάλουν αυστηρούς ενδυματολογικούς κανόνες στις γυναίκες.

In Iran, a student harassed by her university’s morality police over her “improper” hijab didn’t back down. She turned her body into a protest, stripping to her underwear and marching through campus—defying a regime that constantly controls women’s bodies. Her act is a powerful… pic.twitter.com/76ekxSK7bI

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) November 2, 2024