Μία νέα υπόθεση χιτζάπ στο Ιράν, έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καθώς μία φοιτήτρια κακοποιήθηκε άγρια από την «αστυνομία ηθικής» στο Ισλαμικό Πανεπιστήμιο Αζάντ της Τεχεράνης. Είχε διαμαρτυρηθεί, βγάζοντας τα ρούχα της και μένοντας με τα εσώρουχά της, κατόπιν της σύστασης που είχε λάβει από τους αστυνομικούς, προκειμένου να φορέσει καλύτερα το χιτζάπ της.

Ένα βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου δείχνει τη φοιτήτρια που φορά μόνο τα εσώρουχά της να κάθεται στο προαύλιο του πανεπιστημίου έχει γίνει viral στα ιρανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Amir Kabir Newsletter, μια φοιτητική ομάδα στο Telegram, ανέφερε λεπτομέρειες για το περιστατικό, λέγοντας ότι η φοιτήτρια έμεινε μόνο με τα εσώρουχα της αφού προηγουμένως παρενοχλήθηκε επειδή δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της. Κατά τη σύλληψή της, η φοιτήτρια υπέστη σοβαρή σωματική επίθεση, καθώς της χτύπησαν το κεφάλι είτε σε πόρτα αυτοκινήτου είτε σε κολόνα κάτι που της προκάλεσε μεγάλη αιμορραγία. «Οι λεκέδες από το αίμα εντοπίστηκαν στα ελαστικά του αυτοκινήτου», σημειώνεται στην έκθεση.

A female Iranian student was arrested on Saturday for removing her clothing in protest, after reportedly being assaulted by security forces at Tehran’s Islamic Azad University over improper hijab.https://t.co/H79NE07I3h https://t.co/Okw2abBVzM pic.twitter.com/MNQztb5bbv

— Iran International English (@IranIntl_En) November 2, 2024

