Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης κοντά στην πυρηνική εγκατάσταση του Ισφαχάν στο Ιράν, όπως μετέδωσε η ιστοσελίδα Iran International.

Σύμφωνα με τα ιρανικά ΜΜΕ, οι εκρήξεις προκλήθηκαν από ασκήσεις εκπαίδευσης συστημάτων αεράμυνας που έλαβε πρόσφατα το Ιράν από τη Ρωσία.

Επίσημα ιρανικά μέσα ενημέρωσης διέψευσαν τους ισχυρισμούς της ιστοσελίδας Iran International και ανέφεραν ότι «δεν υπήρξε παραβίαση του εναέριου χώρου από εχθρικά αεροπλάνα».

The explosions heard a short while ago in Isfahan were caused by training exercises of air defense systems recently received by Russia.

