Περισσότεροι από 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μετά από δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (3/1) στην πόλη Κερμάν του Ιράν, κοντά στο νεκροταφείο όπου είναι θαμμένος ο δολοφονημένος διοικητής, Κασέμ Σουλεϊμανί.

Οι εκρήξεις έγιναν στην τέταρτη επέτειο από την δολοφονία του Σουλεϊμανί, άνθρωπος που ήταν για πάνω από δύο δεκαετίες επικεφαλής της Δύναμης Quds, του βραχίονα ξένων επιχειρήσεων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ στο Ιράκ τον Ιανουάριο του 2020.

Τα μέσα ενημέρωσης του Ιράν έκαναν λόγο για δύο εκρήξεις στην πόλη Κερμάν κοντά στο νεκροταφείο.

#Watch : The initial moments of the explosion at Soleimani’s shrine in Iran. pic.twitter.com/Av1JIL94pi

Συγκεκριμένα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε νωρίτερα ότι 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας των εκρήξεων.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim είπε ότι ένας μεγάλος αριθμός ασθενοφόρων έχει φτάσει στον τόπο των εκρήξεων.

BREAKING:

Reports of as many as 20 casualties in an explosion in Kerman, Iran.

Regime supporters are gathering for Soleimani (Hajj Kotlet)’s memorial service

Will update.

pic.twitter.com/qev1c7cKsL

— Nioh Berg ♛ ✡︎ (@NiohBerg) January 3, 2024