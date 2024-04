Ένα θρίλερ εξελίσσεται από τα ξημερώματα της Παρασκευής 19 Απριλίου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, καθώς και ένα «πόκερ» εντυπώσεων για το τι ακριβώς συνέβη με την επίθεση του Τελ Αβίβ στο κεντρικό Ιράν και συγκεκριμένα στην πόλη Ισφαχάν. Το Ισραήλ επιτέθηκε, άγνωστο με τι, αν και πηγές κάνουν λόγο για drones και όχι για πύραυλο. Όμως το Τελ Αβίβ, δεν επιβεβαιώνει επίσημα την επίθεση. Το χτύπημα στην ουσία, «αποκαλύφθηκε» από Αμερικανούς αξιωματούχους οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι υπήρξαν αντίποινα από την πλευρά του Ισραήλ.

Όμως και η Τεχεράνη, παρά το ότι παραδέχεται ότι σημειώθηκαν εκρήξεις, υποβαθμίζει το γεγονός, επισημαίνοντας ότι δεν υπήρξε επίθεση από το εξωτερικό, αλλά κάποια «μικρά drones» από το εσωτερικό της χώρας. Στην ουσία το Ιράν, ξεκάθαρα υποβαθμίζει το γεγονός, κάτι το οποίο σύμφωνα με στρατιωτικούς και διπλωματικούς αναλυτές του προσφέρει την ευκαιρία να απεγκλωβιστεί από τις πολεμικές απειλές των τελευταίων 24ωρων, σύμφωνα με τις οποίες θα ανταπέδιδε σκληρότερο ενδεχόμενο χτύπημα του Ισραήλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Μάλιστα, η Τεχεράνη με ανακοίνωσή της αναφέρει ότι δεν προκλήθηκαν ζημιές. Σύμφωνα με τον ανώτερο αξιωματικό του ιρανικού στρατού, Σιαβό Μιχαντούστ, οι κρότοι που ακούστηκαν στη διάρκεια της νύχτας στην Ισφαχάν προήλθαν από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, τα οποία έβαλαν εναντίον «ύποπτου αντικειμένου».

Το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μεταδίδει πως δεν αναφέρθηκε «καμιά μείζων ζημιά» έπειτα από τις εκρήξεις που ακούστηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής.

«Μετά την ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας σε ορισμένες περιοχές της χώρας», δεν αναφέρθηκε «καμιά ζημιά ή έκρηξη μεγάλης κλίμακας», σύμφωνα με το πρακτορείο, που βασίζεται σε πληροφορίες δημοσιογράφων του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται και ο εκπρόσωπος του Εθνικού Κέντρου Κυβερνοχώρου του Ιράν, ο οποίος έγραψε στην πλατφόρμα Χ: «Δεν υπήρξε καμία αεροπορική επίθεση από τα εξωτερικά σύνορα προς την Ισφαχάν ή άλλα μέρη της χώρας». Είπε ότι το Ισραήλ «έκανε μόνο μια αποτυχημένη και ταπεινωτική προσπάθεια να πετάξει drones. Τα τετρακόπτερα έχουν επίσης καταρριφθεί».

Η Τεχεράνη έκανε λόγο για τρεις εκρήξεις κοντά σε μια στρατιωτική βάση στο Καχζαβαρεστάν, οικισμό ανάμεσα στην Ισφαχάν και το αεροδρόμιό του στο κέντρο της χώρας, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Παρότι οι ΗΠΑ έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους σε μια αντεπίθεση του Ισραήλ στο Ιράν, η Ουάσινγκτον φαίνεται να είχε προειδοποιηθεί για τη νέα ισραηλινή επίθεση που πραγματοποιήθηκε. Όμως δεν είχε εγκρίνει την επιχείρηση, ούτε διαδραμάτισε κάποιο ρόλο στην εκτέλεσή της, αναφέρουν αξιωματούχοι τους οποίους επικαλούνται τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Το NBC και το CBS, επικαλούμενα αντιστοίχως πηγές για το ζήτημα αυτό και έναν Αμερικανό αξιωματούχο, μετέδωσαν πως το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει την Ουάσινγκτον για την επιχείρησή του στο Ιράν.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη 18 Απριλίου, στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα μέσα στις ερχόμενες ημέρες εναντίον του Ιράν, δήλωσε στο CNN υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος. «Όμως δεν εγκρίναμε την απάντηση», δήλωσε αυτός ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος, σύμφωνα με το CNN.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής το ισραηλινό πλήγμα. Απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, ένας εκπρόσωπος του Πενταγώνου δήλωσε πως δεν έχει «τίποτα να πει προς το παρόν».

Air defense can be seen over Isfahan, Iran, shortly after a U.S. official confirmed to ABC News Israeli missiles have hit a site in Iran.

Follow live updates: https://t.co/fBvm6QbVwk pic.twitter.com/jFXzJlDrry

— ABC News (@ABC) April 19, 2024