Οι κυβερνήσεις του Ιράν και του Σουδάν συμφώνησαν να αποκαταστήσουν τις διπλωματικές σχέσεις τους και να ανοίξουν ξανά τις πρεσβείες τους η μια χώρα στην πρωτεύουσα της άλλης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους που δημοσιοποιήθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας στην Τεχεράνη.

🇮🇷🤝🇸🇩 Historic Diplomatic Move!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

▪️ Iran and Sudan agree to resume diplomatic ties after seven years.

▪️ Embassies to reopen soon, official delegations planned.

▪️ Mutual cooperation for regional security and stability emphasized.

▪️ A significant step towards peaceful… pic.twitter.com/SXzl29kr26

— WE News English (@WENewsEnglish) October 10, 2023