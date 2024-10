Υπό τον φόβο αντιποίνων βρίσκεται ο ιρανικός λαός, έπειτα από την επίθεση που πραγματοποίησε την Τρίτη, 1 Οκτωβρίου, η χώρα εις βάρος του Ισραήλ. Το Τελ Αβίβ έχει κάνει ξεκάθαρη την πρόθεσή του να απαντήσει στην πυραυλική επίθεση εντός των επόμενων ημερών, με πιθανά πλήγματα κατά πετρελαϊκών ή ακόμη και πυρηνικών εγκαταστάσεων της Τεχεράνης.

Τα ισραηλινά αντίποινα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν και στοχευμένες δολοφονίες, καθώς και αεροπορικά πλήγμα, όπως δήλωσαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι στο Axios. Για αυτόν τον λόγο, οι Ιρανοί πολίτες έχουν σπεύσει στα πρατήρια καυσίμων, προκειμένου να προετοιμαστούν για κάθε ενδεχόμενο.

Iranians have rushed to petrol stations in multiple cities amid rising fears of an Israeli attack. Long lines formed outside stations as residents prepared for potential emergencies that would require them to evacuate their areas. pic.twitter.com/Wt64VHrFme

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 1, 2024