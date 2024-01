Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (22/1), σε βιομηχανικό συγκρότημα στο Γκαρμσάρ, νοτιοανατολικά της Τεχεράνης, της πρωτεύουσας του Ιράν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Τα αίτια της έκρηξης δεν είναι ακόμη γνωστά, σύμφωνα με όσα αναμεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg.

