Το Ιράν εξαπέλυσε το βράδυ του Σαββάτου περισσότερα των 100 drones κατά του Ισραήλ και νέα «κύματα drones» μπορεί να ακολουθήσουν, δήλωσε αξιωματούχος του ισραηλινού στρατού. «Απόψε εντοπίσαμε περισσότερα από 100 drones που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ισραήλ», είπε και πρόσθεσε: «Θα ήταν πιθανόν να δούμε και άλλα κύματα drones στην πορεία».

Όμως το Ιράν έχει εξαπολύσει και επίθεση με πυραύλους κρουζ.

Δείτε τους ιρανικούς πυραύλους πάνω από το Ιράκ με κατεύθυνση το Ισραήλ:

The Iranian missiles seen in Iraq pic.twitter.com/uVzh7RgRN2

— Muhammad Smiry 🇵🇸 (@MuhammadSmiry) April 13, 2024

