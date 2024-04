Η ψυχραιμία της γυναίκας αστυνομικού που κατάφερε να εντοπίσει και να εξουδετερώσει πυροβολώντας τον, τον 30χρονο δράστη, που σκόρπισε τον θάνατο στο εμπορικό κέντρο του Σίδνεϊ στην Αυστραλία, αποδείχθηκε καταλυτική ώστε το μακελειό που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος 9 μηνών και τον σοβαρό τραυματισμό άλλων οκτώ ατόμων να μην λάβει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.

Ο ρόλος της ήταν καθοριστικός, όπως περιέγραψε στη συνέντευξη τύπου της αστυνομίας ο βοηθός διοικητή Anthony Cooke. Όπως επισήμανε, η γυναίκα αστυνομικός έφτασε πρώτη στο σημείο και καθοδηγούμενη από τους αλλόφρονες πολίτες εντόπισε τον δράστη στον 5ο όροφο του εμπορικού κέντρου. Η αστυνομικός τον πλησίασε, ενώ εκείνος σήκωσε το μαχαίρι για της επιτεθεί. Η αστυνομικός τότε τράβηξε το όπλο της και τον πυροβόλησε με συνέπεια ο δράστης του μακελειού να πέσει νεκρός.

«Μια αστυνομικός αντιμετώπισε τον δράστη που είχε μετακινηθεί στον πέμπτο όροφο. Περπατούσε γρήγορα πίσω του για να τον προλάβει και εκείνος την αντιμετώπισε σηκώνοντας μαχαίρι. Εκείνη πυροβόλησε με πυροβόλο όπλο και το άτομο αυτό (σ.σ. ο δράστης) είναι πλέον νεκρό», είπε συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού, με τους πελάτες των καταστημάτων να τρέχουν για να βρουν καταφύγιο και την αστυνομία να προσπαθεί να εγγυηθεί την ασφάλεια στην περιοχή αυτή.

A brave individual at #Sydney ‘s Westfield Bondi Junction mall acted as a real-life superhero, saving countless lives by intervening against attackers who had harmed several people. #HeroicActs #SydneyHero #Sydneyattack https://t.co/RahwlzSy6Q



Εικόνες από κάμερες ασφαλείας που δημοσιεύτηκαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν έναν άνδρα να τρέχει μέσα στο εμπορικό κέντρο, κρατώντας ένα μεγάλο μαχαίρι και ανθρώπους τραυματισμένους να κείτονται στο έδαφος.

Συναγερμός σήμανε στο Σίδνεϊ σήμερα Σάββατο (13/4) μετά από την επίθεση αγνώστου άνδρα περίπου 30 ετών με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό έξι ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ο δράστης της επίθεσης, αλλά και ενα βρέφος εννέα μηνών, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των ομοσπονδιακών αρχών. Από την επίθεση του μακελάρη, τραυματίστηκαν σοβαρά άλλα οκτώ άτομα που διακομίσθηκαν σε νοσοκομεία του Σίδνεϊ.

BREAKING: Multiple people stabbed at a Westfield Bondi Junction shopping centre in Sydney, Australia in a suspected terrorist attack. The sound of firing also heard.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο εμπορικό κέντρο Westfield Bondi Junction που βρίσκεται στο πιο κεντρικό σημείο του Σίδνει, όπου επικράτησε πανικός μετά από την επίθεση που πραγματοποίησε άγνωστος με μαχαίρι, κατά πολιτών που βρίσκονταν στον χώρο.

A man was shot at a mall in Sydney, Australia on Saturday following reports of multiple people stabbed, police in the city said.

The Westfield Bondi Junction shopping center is located in a Jewish area of the city.

In this video, people being laid on the floor and CPR being… pic.twitter.com/Yjt183SBQu

— Mike (@Doranimated) April 13, 2024