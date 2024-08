Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι δύο φέρονται ως αγνοούμενοι μετά την κατάρρευση σπηλιάς πάγου πάνω σε τουρίστες χθες, Κυριακή 25/08, στη νοτιοανατολική Ισλανδία, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Μια ομάδα 25 ανθρώπων “διαφόρων εθνικοτήτων” πραγματοποιούσε οργανωμένη επίσκεψη, με ξεναγό, στον παγετώνα Breidamerkurjokull όταν η σπηλιά κατέρρευσε εν μέρει.

Τέσσερις άνθρωποι εγκλωβίστηκαν κάτω από τον πάγο, δύο από τους οποίους ανασύρθηκαν, όμως είχαν τραυματιστεί σοβαρά, είχε ανακοινώσει χθες η αστυνομία.

Ο ένας από αυτούς κηρύχθηκε στη συνέχεια νεκρός στον τόπο του δυστυχήματος και ο άλλος διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ελικόπτερο σε “σταθερή κατάσταση”, ανέφερε σήμερα η αστυνομία της περιοχής Σούντουρλαντ.

#BREAKING: Tourists trapped in an ice cave which collapsed at #Breiðamerkurjökull, west of #Jökulsárlón in Iceland

Tourists were injured and are believed trapped, after an ice cave collapsed on Breiðamerkurjökull west of Jökulslárlón.

In total, 25 people were in the group that… pic.twitter.com/VOwYZdJohi

— Russian Market (@runews) August 25, 2024