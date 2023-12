Εξερράγη το ηφαίστειο στη νοτιοδυτική Ισλανδία μετά από εβδομάδες έντονης σεισμικής δραστηριότητας, ανακοίνωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας.

Φοβούμενες μια ισχυρή έκρηξη στη χερσόνησο Ρέικιανες, οι αρχές εκκένωσαν τον περασμένο μήνα τους περίπου 4.000 κατοίκους της ψαροχώρας Γκρίνταβικ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το Μετεωρολογικό Γραφείο της Ισλανδίας προειδοποίησε στον ιστότοπο του ότι «έχει ξεκινήσει μια έκρηξη βόρεια του Γκρίνταβικ από το Χάγκαφαλ».

Happening now: Volcano erupts for the fourth time in less than three years on the Reykjanes peninsula near Iceland’s capital, Reykjavik. This comes after the area recorded thousands of earthquakes over the past weeks. pic.twitter.com/TiW2SCGpQU

— Nahel Belgherze (@WxNB_) December 18, 2023

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ